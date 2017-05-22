Форма поиска по сайту

22 мая 2017, 11:12

Культура

Американский актер Уиллем Дефо сыграет Ван Гога

Фото: ТАСС/Imago

Американский актер Уиллем Дефо сыграет художника Винсента Ван Гога в фильме "На пороге вечности" (At Eternity"s Gate). Об этом сообщает Deadline.

Съемки пройдут во Франции. Картина будет посвящена жизни голландского живописца во французском городе Арль.

Режиссер фильма – Джулиан Шнабель ("Пока не наступит ночь", "Мирал"). В 2007 году Шнабель получил приз в категории "лучший режиссер" в Каннах за фильм "Скафандр и бабочка".

"История рассказывается от лица художника, в ней содержатся важные, на мой взгляд, моменты его жизни, но это не официальная история, это моя версия", – объяснил режиссер.

Шнабель работал над сценарием вместе со знаменитым французским сценаристом Жан-Клодом Карьером ("Невыносимая легкость бытия", 1988).

Продюсером картины выступит Джон Килик, который работал над киносагой "Голодные игры" и фильмом "Вавилон".

Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали огромное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом.

Самые известные его работы: "Звездная ночь", "Автопортрет без бороды", "Ночная терраса кафе", "Красные виноградники в Арле", "Портрет доктора Гаше", а также серия картин, на которых изображены подсолнухи.
Однако большинство критиков не замечало Ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет.

