Американский актер Уиллем Дефо сыграет Ван Гога

Фото: ТАСС/Imago

Американский актер Уиллем Дефо сыграет художника Винсента Ван Гога в фильме "На пороге вечности" (At Eternity"s Gate). Об этом сообщает Deadline.

Съемки пройдут во Франции. Картина будет посвящена жизни голландского живописца во французском городе Арль.

Режиссер фильма – Джулиан Шнабель ("Пока не наступит ночь", "Мирал"). В 2007 году Шнабель получил приз в категории "лучший режиссер" в Каннах за фильм "Скафандр и бабочка".

"История рассказывается от лица художника, в ней содержатся важные, на мой взгляд, моменты его жизни, но это не официальная история, это моя версия", – объяснил режиссер.

Шнабель работал над сценарием вместе со знаменитым французским сценаристом Жан-Клодом Карьером ("Невыносимая легкость бытия", 1988).

Продюсером картины выступит Джон Килик, который работал над киносагой "Голодные игры" и фильмом "Вавилон".