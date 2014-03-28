Виктор Янукович. Фото: ИТАР-ТАСС

Виктор Янукович обратился к украинскому народу. Он призвал провести референдум о статусе каждого региона страны вместо экстренных выборов президента, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению Януковича, изменение конституции страны в части выборов исключает возможность проведения честного голосования. "Только референдум может стабилизировать политическую ситуацию и сохранить суверенитет и целостность Украины", - сказал он.

При этом все, что происходило на Украине в последнее время, Янукович назвал "вооруженным государственным переворотом", а протесты на юго-востоке Украины - "естественной реакцией промышленного края на этот переворот". "Самозванцы не имеют мандата доверия народа, не имеют права лишать каждого гражданина Украины права голоса путем внесения антиконституционных изменений в законодательство", - подчеркнул Янукович.

В окончание своего обращения Янукович сказал, что просит снять с него полномочия почетного председателя Партии регионов и исключить из нее.