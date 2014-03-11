Янукович дал оценку ситуации на Украине

Виктор Янукович. Фото: ИТАР-ТАСС

Виктор Янукович дал оценку ситуации, сложившейся на Украине. В ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону, которую транслировал телеканал "Россия 24", он заявил, что остается единственным легитимным президентом.

"Я никуда не сбегал. В моменты захвата зданий я находился в Украине - в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму", - отметил Янукович.

По его словам, в стране сейчас действует банда националистов и неофашистов, "которые метят на президентский пост". Города патрулируются людьми в масках с повязками на руках, "ширится беспредел в отношении граждан Украины, тех , кто противится распространению таких сил", - добавил Янукович.

Напомним, политический кризис на Украине начался в ноябре 2013 года, после того как власти отложили подписание соглашения о евроинтеграции. В Киеве и ряде крупных городов страны проходили массовые протесты.

За время противостояния оппозиции и сотрудников правопорядка погибли порядка 100 человек, пострадало около тысячи человек. 22 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за отставку Виктора Януковича и проведение досрочных выборов 25 мая.