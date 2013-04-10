Почетные граждане: кем гордится Москва

10 апреля 1832 года в России были введены звания Почетных граждан для лиц недворянского происхождения. Они просуществовали 85 лет, до революции, а потом были восстановлены уже в новой России в 1995 году. Как стать Почетным гражданином сегодня, кто уже носит это звание, и кем может гордиться Москва – расскажет сетевое издание M24.ru.

Павел Третьяков. Фото: ИТАР-ТАСС

Звание Почетного гражданина Москвы присваивалось городской думой за выдающийся вклад в развитие города и утверждалось императором. Так, до революции это звание получили Александр Щербатов, Борис Чичерин и Владимир Голицын (на посту московских городских голов), меценат и основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков, русский хирург, создатель первого атласа топографической анатомии Николай Пирогов и другие.

В 1866 году звания Почетного гражданина удостоился ремесленник Осип Комиссаров за спасение жизни императора Александра II. Он отвел в сторону руку покушавшегося на императора человека, за что и получил звание, а также был возведен в потомственное дворянство с фамилией Комиссаров-Костромской.

Последним в царской России получил звание Почетного гражданина французский министр-социалист Альбер Тома "в знак выражения безграничного уважения к личности Альбера Тома и чувства живейшей симпатии и восторга перед героической Францией, союзницей и испытанным другом России".

Галина Уланова. Фото: ИТАР-ТАСС

Одновременно с упразднением всех царских регалий после революции было отменено и звание Почетного гражданина. Оно было восстановлено только спустя 78 лет - в 1995 году.

В настоящее время кандидатуры на представление к званию Почетного гражданина Москвы выдвигаются депутатами городской думы или мэром. Решение принимается тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Московской городской думы. После восстановления звания в 1995 году Почетными гражданами Москвы стали композитор и пианист Георгий Свиридов, балерина Галина Уланова, врач-трансплантолог Валерий Шумаков и другие.

Алексий II. Фото: ИТАР-ТАСС

В 2000 году "за заслуги перед столицей в возрождении храмов, отечественной культуры, многолетнюю благотворительную и попечительскую деятельность" был отмечен патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В том же году Почетным гражданином Москвы стала композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова, а также участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир звена 5-го гвардейского истребительного авиационного полка Виталий Попков, который за время войны совершил 325 боевых вылетов и лично сбил 41 самолет противника.

Виктор Садовничий. Фото: ИТАР-ТАСС

"За заслуги и большой вклад в развитие российской высшей школы, многолетнюю деятельность, направленную на решение проблем в сфере образования, а также активную благотворительную деятельность" в 2008 году удостоился звания Почетного гражданина ректор МГУ, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий, а в 2009 году - Народный артист СССР Иосиф Кобзон. Одним из последних Почетным гражданином Москвы стал государственный и партийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Долгих.

Любопытно, что почетным гражданином Москвы мог стать и писатель Александр Солженицын, но он отказался от этого звания, сказав: "Не осмелюсь, слишком мало я сделал для этого города".