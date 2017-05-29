Пелевин и Рубанов попали в шорт-лист премии "Большая книга"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Писатели Виктор Пелевин ("Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами") и Андрей Рубанов ("Патриот") вышли в финал Национальной литературной премии "Большая книга". Об этом сообщает ТАСС.

В финал также прошли Михаил Гиголашвили ("Тайный год"), Игорь Малышев ("Номах"), Лев Данилкин ("Ленин. Пантократор солнечных пылинок"), Алексей Слаповский ("Неизвестность"), Сергей Самсонов ("Соколиный рубеж"), Шамиль Идиатуллин ("Город Брежнев"), Сергей Шаргунов ("Катаев: "Погоня за вечной весной"), Алексей Сальников ("Петровы в гриппе и вокруг него").

Имена лауреатов будут объявлены до 30 ноября.