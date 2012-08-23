Россия передала США документы по экстрадиции Виктора Бута

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Министерство юстиции РФ передало американской стороне документы, необходимые для рассмотрения вопроса об экстрадиции на родину осужденного в США россиянина Виктора Бута, которого обвиняют в торговле оружием.

Документация направлена по дипломатическим каналам, передает РИА Новости. Ранее сам Бут дал согласие на то, чтобы в минюст США был направлен запрос о его передаче в Россию на основании профильной конвенции Совета Европы от 1983 года.

Ответ Минюста США пока не поступил.

Напомним, США обвиняют Бута в намерении продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Вашингтон считает эту организацию террористической.

Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным, а обвинение потребовало пожизненного заключения.

В результате суд Нью-Йорка 5 апреля приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. МИД России заявил, что будет добиваться экстрадиции заключенного на родину.