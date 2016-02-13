Самолет Су-34 получит имя сбитого в Сирии летчика

Су-34. Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Один из истребителей Су-34, базирующийся в Липецке, получит имя Героя России летчика Олега Пешкова - командира Су-24М, сбитого в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева.

"Этот самолет будет базироваться в Липецке, откуда убыл в Сирию для выполнения своего долга подполковник Пешков", - сообщил главком.

Церемония наименования самолета состоится в Липецком авиацентре в ближайшее время. До недавних пор самолетам Су-34 не давали почетных имен или наименований.

Ранее m24.ru сообщало, что переулок у посольства Турции предложили назвать в честь пилота Су-24 Олега Пешкова.

Инициативу направила в адрес Сергея Собянина ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям". Ее члены также высказали идею установить там бюст или памятник погибшему летчику, причем изготовят его на средства Лиги.

Напомним, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем, якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было. Однако Эрдоган заявил, что российский самолет пересек сирийско-турецкую границу и был сбит после десятого предупреждения.

Самолет упал с высоты 6 тысяч метров на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. Он находится на российской военной базе в Латакии.