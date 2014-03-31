Приговор организаторам несостояшегося теракта в клубе оставлен в силе

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Верховный суд России отклонил жалобу на решение суда, ужесточившего приговор участникам группы, планировавшим совершить взрыв в одном из клубов Москвы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд оставил в силе приговоры в отношении 30-летнего Александра Лисицына, 28-летнего Евгения Краснова, 25-летнего Вадима Фахрутдинова и 27-летнего Максима Крошина. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 12 лет.

По данным следствия, в мае 2010 году они приобрели самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые хранили у себя дома. В ноябре Лисицын и Фахрутдинов запланировали устроить взрыв в подмосковном городе Балашиха, однако их задержали сотрудники полиции. Двое их соучастников, Краснов и Крошин, в декабре 2010 года устроить теракт на концерте в одном из московских клубов, но их замысел был сорван из-за отмены концерта.

После приговора Мосгорсуда столичная прокуратура внесла представление на мягкость наказания осужденным, которое частично было удовлетворено. Соответственно, приговор Лисицыну и Фахрутдинову изменили на 11 и 9,5 лет лишения свободы соответственно.

Осужденные и защитники в своих кассационных жалобах заявляли о несправедливости приговора и что вина молодых людей не доказана. Но Судебная коллегия по уголовным дела Верховного суда России жалобы отклонила. Таким образом, приговор вступил в законную силу.