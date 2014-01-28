Увольнение беременной женщины незаконно - Верховный суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Увольнение беременной женщины незаконно, даже в случае, если работодатель не знал о ее положении. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда.

Так, беременная женщина, трудовой договор с которой расторгнут по инициативе работодателя, подлежит восстановлению на работе. Это правило действует и в том случае, если к моменту рассмотрения в суде ее иска о восстановлении на работе беременность не сохранилась.

Как передает "Интерфакс", срочный трудовой договор продлевается до окончания беременности женщины независимо от причины окончания беременности (рождение ребенка, выкидыш, аборт по медицинским показаниям).

В документе отмечается, что в случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием срочного трудового договора производится в день окончания отпуска по беременности и родам.