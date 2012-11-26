"Огонек": понедельник, 26 ноября 2012 года

Список раздора

На прошлую неделю пришелся пик дипломатического конфликта вокруг "списка Магнитского". Журнал восстановил хронику событий и попытался выяснить возможные варианты российского ответа

Ольга Шкуренко, "Огонек"

Судам забили стрелку

Официально объявлено: Верховный суд и Высший арбитражный суд переезжают в Петербург. Как отнеслись к решению о будущем новоселье в Северной столице?

Наталия Шергина, "Огонек"

Безальтернативная версия

На Первом канале закончился показ сериала "Обратная сторона Луны". Самая громкая, если судить по накалу бурлящих в СМИ и соцсетях дискуссий, телепремьера осени. Дискуссии сводятся к одному: так часто и так искусно нашего зрителя не обманывали еще никогда.

Вадим Нестеров, "Огонек"

"Я думал, что как режиссер кончен"

Бернардо Бертолуччи — один из немногих ныне живущих авторов, которого без колебаний можно причислить к классикам кинематографа. Ему сегодня всего 72 года, но такое ощущение, что он в кино работает с незапамятных времен. И вот он снова вернулся в кино и дал интервью "Огоньку"

Сергей Рахлин, "Огонек"

Эго собственного голоса

На этой неделе в ЦДХ откроется Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Это мемуары и биографии, путешествия и история, другими словами, книги познавательные и питательные.

Наталья Иванова, "Огонек"

Одному лучше

Книга Эрни Зелински "Искусство не быть вдвоем" вышла в издательстве "Livebook/Гаятри". "Мы привыкли видеть в семейной жизни спасение от всех бед. Но может быть, эти беды

создает как раз брак?" - рассуждает Зелински.

Цитаты из книги - в свежем номере журнала "Огонек"