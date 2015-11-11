Полеты в Египет и страховка для дольщиков

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новый год без Египта

Полеты в Египет возобновятся не раньше, чем через несколько месяцев, сообщает газета "Ведомости".

Туроператоры подсчитывают убытки: прекращение полетов в Египет обойдется им не менее чем в 1,5 миллиарда рублей (из расчета, что авиасообщения не будет до марта следующего года).

У приставов появится новое оружие против должников

Судебных приставов хотят наделить новыми инструментами воздействия на должников, сообщает "Коммерсантъ".

Граждане, которые не платят вовремя алименты и штрафы, рискуют временно остаться без права на управление автомобилем. Такой законопроект Госдума приняла вчера во втором чтении.

Дольщики защитят себя сами

Покупателей жилья хотят обязать разделить риски с застройщиками: как пишет "Коммерсантъ", Минстрой предлагает ввести страхование на случай недостроя приобретаемой недвижимости.

Cоответствующие поправки будут направлены первому вице-премьеру Игорю Шувалову. По мнению экспертов, страхование дольщиков усложнит покупку жилья и приведет к росту цен на квартиры.

Автоконцерны борются за квоты

Из-за ускоряющегося падения автопродаж несколько автоконцернов предложили Минпромторгу изменить распределение квот по программе утилизации, используя за критерий выигрышный для них уровень локализации, пишет "Коммерсантъ".

Специалисты считают, что результат не оправдает себя: эффект госпрограммы с учетом дефицита спроса значительно снизился.

Ответственность за нарушения при автобусных перевозках детей ужесточат

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила идею установления новых штрафов для тех, кто занимается перевозкой детей, сообщает "Российская газета".

Так, за перевозку детей в ночное время, (кроме исключений) предлагается установить штраф для водителя в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев, на должностных лиц штраф 50 тысяч рублей, а на юридических - 200 тысяч рублей.

Дорогие покупки останутся без налога

Верховный суд России защитил право гражданина тратить деньги в каком угодно объеме и на какие угодно нужды без отчета в ФНС, передает "Российская газета".

Спор шел вокруг средств, которые, по мнению властей, могли быть укрыты от налогов. ВС же решил, что сумма, потраченная за определенный период, не предполагает, что она была заработана именно за этот период.

Портал госуслуг стал безбарьерным

Москвичи с ограниченными возможностями смогут оплатить коммунальные услуги и оформить ребенка в детский сад прямо из дома: портал городских услуг оптимизировали для инвалидов, в том числе и слабовидящих, пишет "Российская газета".

Новый дизайн сайта предусматривает крупный шрифт и яркие блоки. Кроме того, для инвалидов на сайте создали специальный блок "Людям с ограниченными возможностями".