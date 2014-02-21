На Украине отменен режим контртеррористичекой операции

Фото: ИТАР-ТАСС

Верховная Рада Украины вчера поздно вечером на внеочередном заседании приняла постановление, которым запретила проведение на Украине контртеррористической операции, ранее объявленной Советом безопасности, и потребовала вывести военных из Киева.

В постановлении парламента сказано, что Служба безопасности Украины, МВД и другие силовые ведомства должны "немедленно прекратить применение силы против граждан Украины", сообщает "Интерфакс".

Депутаты также потребовали прекратить блокирование транспортных коммуникаций, площадей и улиц в Киеве и других населенных пунктах, а также снять ограничения на въезд в столицу.

За соответствующее постановление проголосовало 236 народных депутатов из 238 зарегистрировавшихся в сессионном зале в четверг вечером.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, противостояние в центре Киева обострилось 18 февраля. С утра протестующие пытались подойти к зданию Верховной Рады, чтобы потребовать от депутатов возвращения к парламентско-президентской форме правления по конституции 2004 года.

По разным данным, в ходе беспорядков погибли десятки и ранены сотни человек.

Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.