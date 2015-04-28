В Театре сатиры поставили нуар-спектакль с Верой Васильевой

Вера Васильева. Фото: Юлия Чечикова

29 апреля, 7 и 28 мая в Театре сатиры состоится премьера спектакля "Роковое влечение" с Верой Васильевой в главной роли. Это нуар в двух действиях режиссера Андрея Житинкина.

В центре сюжета – стареющая голливудская дива Ирма Гарленд, убежденная, что бывших звезд не бывает. Ради возвращения на экран она готова заплатить любую сумму, но героиня живет в изоляции и не подозревает, что мир стал другим.

В ролях: Вера Васильева, Олег Вавилов, Игорь Лагутин, Александр Воеводин и другие.

Стоимость билетов – от 600 рублей.