Спектакль "Однажды в Париже" покажут в театре "Модернъ"

Фото: modern-theatre.ru

Спектакль Юрия Васильева "Однажды в Париже" по пьесе Валентины Аслановой покажут в театре "Модернъ" 21 января. В главной роли народная артистка СССР Вера Васильева.

Зрителей ждет история об одиночестве и невостребованности, любви к профессии и женском счастье.

Главная героиня в исполнении Васильевой – актриса Элизабет, вся жизнь которой сводится к смене ролей и бесконечным гастролям.

Элизабет стареет, она давно ушла со сцены и коротает дни в номере захудалого парижского отеля. Женщина одинока. В ее жизни есть молодой кавалер Иван, который тяготится связью с престарелой дамой, и коридорный Люсьен – необразованный молодой человек с плохими манерами.

"Люсьен обожает театр, бредит им. И Элизабет находит в простоватом служащем отеля родственную душу. Она рассказывает Люсьену о своих ролях, о романах, гастролях", - отметили в театре "Модернъ".

Спектакль также покажут 13 и 28 февраля.