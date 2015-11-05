Краковяк, мазурка и кадриль: чего не хватает москвичам XXI века

Фото: Студия "Русские традиции"/Валерий Нуждаев
Умная бытовая техника, смартфоны, интернет, интерактивные музеи, 3D-выставки – у жителя современного мегаполиса есть все для удобства, комфорта и удовольствия. Но при всем многообразии даров эпохи высоких технологий в обществе растет интерес к костюмированным балам, историческим танцам и классической музыке.
Чего не хватает москвичам XXI века, что ищут они в далеких эпохах – читайте в материале m24.ru.
В России балы начал проводить Петр I. До этого при царских дворах выступали иностранные танцоры и народные скоморохи, привилегированные сословия только наблюдали со стороны. К XIX веку в России сложилось два типа традиционных балов – большие и малые.
Большие начинались около полуночи и продолжались до восьми утра. Такой бал состоял из пяти отделений, в каждом из которых было по четыре танца. На вечере, как правило, играл военный оркестр. Женщины надевали роскошные платья и дорогие украшения, а военные и чиновники – парадную форму.
Молодой человек за некоторое время до праздничного вечера присылал интересующей его девушке письмо, в котором приглашал на конкретный танец в определенный час. Таким образом, программа вечера была расписана. Кавалер не мог отозвать свое приглашение и отказаться от танца. Если же такое происходило, то брат или отец девушки имел право вызвать обидчика на дуэль.
Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Малый бал состоял из трех отделений и продолжался с восьми вечера до полуночи. Весь вечер звучал клавесин или рояль. В основном танцевали молодые пары, а пожилые люди общались в сторонке или играли в карты. Но абсолютно все гости должны были участвовать в полонезе, которым открывался бал. Впереди шел опытный танцор с хозяйкой дома. Остальные следовали за ведущей парой. На таких вечерах знакомились, ухаживали, влюблялись. Если молодой человек танцевал с одной девушкой несколько танцев, то родня уже воспринимала его как потенциального жениха.
Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
В XXI веке танцевальные традиции не забыты. Есть крупные светские мероприятия, например Русский детский бал в Кремле и ежегодный Венский бал в Гостином Дворе. В них участвуют политики и делегаты из других стран, бизнесмены и деятели культуры, лучшие танцоры и симфонические коллективы.
Есть события, которые уступают этим балам лишь в масштабе, поскольку о них не кричат афиши и почти не говорят по телевизору. В Москве люди, увлеченные музыкой, танцами, русской культурой, объединяются в клубы по интересам и устраивают костюмированные вечера. Мероприятия проходят в усадьбах, домах культуры, вузах. Например, традиционные студенческие балы проводит МГУ имени Ломоносова, а при Российском православном университете существует студия исторического танца. В подобных кружках изучают полонез, всевозможные вальсы, кадрили, народные танцы и многое другое.
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Корреспондент сетевого издания m24.ru посетил танцевальный вечер в стиле 20-х годов XX века, организованный студией исторического и народного танца "Русские традиции", и пообщался с публикой.
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Екатерина Солодовникова:
"Для меня балы – это сохранение русских традиций. В наше время важно знать и помнить свою историю. По профессии я педагог-психолог. В свободное время занимаюсь танцами, это хобби для души, которое позволяет отвлечься от повседневности и расслабиться".
Балы не проводятся в клубах и модных зданиях бывших заводов. Организаторы щепетильно относятся к выбору зала и его оформлению. Декорации могут соответствовать эпохе дворцовых переворотов, временам Отечественной войны 1812 года или атмосфере бала, описанного в романе "Анна Каренина".
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Павел Исаков-Кундиус:
"Я прямой потомок дворян. Наверное, именно поэтому мне близка атмосфера балов и культура исторического танца. Бальные танцы – это духовное обогащение".
На вечерах в студии "Русские традиции" царит легкая и непринужденная обстановка, характерная для литературных и актерских кругов начала XX века. На высоких окнах – драпированные золотистые шторы. Что за ними, черный вечер или лунная ночь, – неважно. На стенах мерцают шарики и украшения, фоном звучит музыка.
Нарядные гости увлеченно играют в настольные игры: создают разноцветные цепочки поездов и от города к городу, прокладывая маршруты на карте. Мужчины шутят и следят за гордой осанкой, женщины кокетливо прячут взгляды за вуалью. Время превращается в бесконечность, пока кто-нибудь не восклицает: "Господа, давайте танцевать!"
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Екатерина Титовская:
"Я психолог, работаю с детьми в детском саду. В балах привлекает антураж, красивая обстановка".
Студия исторического и народного танца "Русские традиции" часто проводит свои танцевальные мероприятия в зале при храме иконы Божьей Матери "Знамение" в Ховрине. Любопытно то, что в допетровские времена церковь танцы не одобряла, даже придавала анафеме, считая их забавой нечистой силы. В литературе этот демонический мотив встречается часто, вспомнить хотя бы "Вальпургиеву ночь", "Пиковую даму" или "Мастера и Маргариту".
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Иван Васильев:
"Учусь в Морской академии на судового электрика. Хожу на бальные танцы после учебы. С одной стороны, это хобби, а с другой – общение с интересными людьми".
Петровские реформы в корне изменили отношение церкви к танцам, и танцы перестали носить языческий характер. Сегодня известным мероприятием является Сретенский бал, который проводится с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в канун православного праздника.
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Зинаида Забудкина:
"Я учусь в лицее № 1535. Танцы и балы – это воплощение прекрасной мечты. Наверное, каждая девочка хочет встретить своего принца. Я пока не встретила, но познакомилась тут с большим количеством замечательных людей. Общение с ними доставляет огромное удовольствие".
На подобные мероприятия нельзя прийти в джинсах или спортивном костюме, наряд должен быть выдержан в стиле времени. Юбки на каркасе, шелковые туфли, фраки и мундиры некоторые участники берут напрокат, а особо умелые шьют сами. Конечно, пышность костюма зависит от эпохи и масштаба события.
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Мария Крюкова:
"Я учусь в Свято-Димитриевском училище сестер милосердия. Хожу на танцы третий год. Помимо этого, я занимаюсь в хоре, играю в ансамбле и в оркестре на кларнете. Я случайно пришла на одно занятие, которое проводилось в Малом Каретном переулке, мне понравилось.
Бальные танцы – это очень красиво, душевно. Когда танцуешь с человеком, ты начинаешь понимать, воспринимать его совсем по-другому. Ты общаешься с ним не только словами, но и жестами, движениями, взглядами. Молодые люди моего возраста и окружения историческими танцами не интересуются. А вот девочкам из училища идея балов очень нравится. Я надеюсь, как-нибудь мы с ними встретимся на танцевальном вечере".
Для некоторых мероприятий вполне подходят современные вечерние платья в пол и костюмы с галстуком. А вот перчатки – обязательный элемент на многих балах. Аксессуар надевают как мужчины, так и женщины – по традиции, сложившейся несколько столетий назад. В залах прошлого было душно, от танцев, волнения и эмоций гости потели, а перчатки помогали не испачкать костюмы друг друга.
Участники вечера студии "Русские традиции" были одеты в недлинные платья и черные костюмы в стиле 20-х годов XX века. Наряды дам украшали нитки жемчуга, перья, вуалетки и блестящие элементы. Гламур и роскошь. Грация и красота. Аромат духов и магия танца.
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Яна Журавлева:
"Я работаю в сфере стандартизации и сертификации, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Муж танцами не занимается вообще. Но он положительно относится к моему увлечению, отпускает на балы, а сам сидит с ребенком. Историческими танцами я занимаюсь давно, начала еще в студенческие годы. Отслеживаю мероприятия в Москве. В конкурсах не участвую, но на танцевальные вечера хожу. Мне нравится само ощущение, которое дарит танец. Любимые – вальс-бостон, бальная венгерка, русская кадриль".
В современных балах могут участвовать все: от школьников до пенсионеров, от заводских рабочих до бизнесменов. Костюмированные мероприятия, рассчитанные только на детей, случаются реже. Распространены мероприятия, для участия в которых уровень танцевальной подготовки не требуется вовсе. Опытный танцмейстер показывает простые движения, а гости легко повторяют вслед за ним.
Фото: m24.ru/Полина Бреева
Дмитрий Бережной:
"Я профессиональный преподаватель гитары, организатор творческих проектов, в том числе и этого вечера.
Наш актив участвует не только в уроках и учебных мероприятиях, но и выступает на разных площадках Москвы и других городов России.
Старший преподаватель "Русских традиций" Александр Аношкин проводил балы в Екатерининском дворце, Манеже и Кремлевском дворце, а также в Екатеринбурге, Ростове Великом. Везде мы находим единомышленников. Влюбленных в русские традиции становится все больше и больше, поэтому я бы назвал наше объединение не студией, а именно движением.
От занятий я получаю удовольствие и разрядку после рабочего дня. Сюда я хожу не один, а с женой. С Тоней мы познакомились и подружились на танцах восемь лет назад. К тому времени мы были всего седьмой парой, скрепившей отношения благодаря этому бальному движению, а сегодня, насколько я знаю, таких пар уже более шестидесяти".
Что танцуют сегодня:
Фото: Студия "Русские традиции"/Валерий Нуждаев
- Вальс – общее название для разных бальных танцев. Родиной этого направления принято считать Вену XVII века.
- Контрданс – английский и французский народный танец XVII века, родоначальник кадрили.
- Кадриль – французский танец, возникший в конце XVIII века. Он быстро покорил Европу и Россию. В его основу вошли элементы народного деревенского танца. Исполняется он двумя или четырьмя парами.
- Мазурка – польский танец, зародившийся в XVII веке в местечке под названием Мазовия. На европейских балах веселый пляс под бодрую музыку стал модным в XIX веке. Мужчина гордо вышагивает рядом со своей дамой, а в конце становится перед ней на колено и целует подол ее платья. Мазурки сочиняли многие композиторы – Михаил Глинка, Петр Чайковский и, конечно, Фредерик Шопен, создавший 58 произведений.
- Полонез – еще один польский танец. Он представляет собой торжественное шествие под помпезную музыку в умеренном темпе. Появился он в XV веке, исполнялся на свадьбах. Позднее полонез видоизменился, его стали танцевать на открытии бала.
- Полька – парный танец, в котором партнеры перемещаются по залу с помощью быстрых маленьких шажков. Возник он в XIX веке в чешской провинции Богемия. Само слово на чешском языке означает "половина шага".
- Краковяк – быстрый польский танец, зародившийся в Кракове в XIV веке. Под оживленную мелодию народных инструментов танцует, как правило, четное количество пар. Существует два вида – краковяк народно-сценический, рассказывающий о бравых краковских парнях, и краковяк бальный, придуманный танцмейстером Николаем Гавликовским в XIX веке.