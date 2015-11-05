Краковяк, мазурка и кадриль: чего не хватает москвичам XXI века

Фото: Студия "Русские традиции"/Валерий Нуждаев

Умная бытовая техника, смартфоны, интернет, интерактивные музеи, 3D-выставки – у жителя современного мегаполиса есть все для удобства, комфорта и удовольствия. Но при всем многообразии даров эпохи высоких технологий в обществе растет интерес к костюмированным балам, историческим танцам и классической музыке.

Чего не хватает москвичам XXI века, что ищут они в далеких эпохах – читайте в материале m24.ru.

В России балы начал проводить Петр I. До этого при царских дворах выступали иностранные танцоры и народные скоморохи, привилегированные сословия только наблюдали со стороны. К XIX веку в России сложилось два типа традиционных балов – большие и малые.

Большие начинались около полуночи и продолжались до восьми утра. Такой бал состоял из пяти отделений, в каждом из которых было по четыре танца. На вечере, как правило, играл военный оркестр. Женщины надевали роскошные платья и дорогие украшения, а военные и чиновники – парадную форму.

Молодой человек за некоторое время до праздничного вечера присылал интересующей его девушке письмо, в котором приглашал на конкретный танец в определенный час. Таким образом, программа вечера была расписана. Кавалер не мог отозвать свое приглашение и отказаться от танца. Если же такое происходило, то брат или отец девушки имел право вызвать обидчика на дуэль.

Малый бал состоял из трех отделений и продолжался с восьми вечера до полуночи. Весь вечер звучал клавесин или рояль. В основном танцевали молодые пары, а пожилые люди общались в сторонке или играли в карты. Но абсолютно все гости должны были участвовать в полонезе, которым открывался бал. Впереди шел опытный танцор с хозяйкой дома. Остальные следовали за ведущей парой. На таких вечерах знакомились, ухаживали, влюблялись. Если молодой человек танцевал с одной девушкой несколько танцев, то родня уже воспринимала его как потенциального жениха.

В XXI веке танцевальные традиции не забыты. Есть крупные светские мероприятия, например Русский детский бал в Кремле и ежегодный Венский бал в Гостином Дворе. В них участвуют политики и делегаты из других стран, бизнесмены и деятели культуры, лучшие танцоры и симфонические коллективы.

Есть события, которые уступают этим балам лишь в масштабе, поскольку о них не кричат афиши и почти не говорят по телевизору. В Москве люди, увлеченные музыкой, танцами, русской культурой, объединяются в клубы по интересам и устраивают костюмированные вечера. Мероприятия проходят в усадьбах, домах культуры, вузах. Например, традиционные студенческие балы проводит МГУ имени Ломоносова, а при Российском православном университете существует студия исторического танца. В подобных кружках изучают полонез, всевозможные вальсы, кадрили, народные танцы и многое другое.

Корреспондент сетевого издания m24.ru посетил танцевальный вечер в стиле 20-х годов XX века, организованный студией исторического и народного танца "Русские традиции", и пообщался с публикой.

Балы не проводятся в клубах и модных зданиях бывших заводов. Организаторы щепетильно относятся к выбору зала и его оформлению. Декорации могут соответствовать эпохе дворцовых переворотов, временам Отечественной войны 1812 года или атмосфере бала, описанного в романе "Анна Каренина".

На вечерах в студии "Русские традиции" царит легкая и непринужденная обстановка, характерная для литературных и актерских кругов начала XX века. На высоких окнах – драпированные золотистые шторы. Что за ними, черный вечер или лунная ночь, – неважно. На стенах мерцают шарики и украшения, фоном звучит музыка.

Нарядные гости увлеченно играют в настольные игры: создают разноцветные цепочки поездов и от города к городу, прокладывая маршруты на карте. Мужчины шутят и следят за гордой осанкой, женщины кокетливо прячут взгляды за вуалью. Время превращается в бесконечность, пока кто-нибудь не восклицает: "Господа, давайте танцевать!"

Студия исторического и народного танца "Русские традиции" часто проводит свои танцевальные мероприятия в зале при храме иконы Божьей Матери "Знамение" в Ховрине. Любопытно то, что в допетровские времена церковь танцы не одобряла, даже придавала анафеме, считая их забавой нечистой силы. В литературе этот демонический мотив встречается часто, вспомнить хотя бы "Вальпургиеву ночь", "Пиковую даму" или "Мастера и Маргариту".

Петровские реформы в корне изменили отношение церкви к танцам, и танцы перестали носить языческий характер. Сегодня известным мероприятием является Сретенский бал, который проводится с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в канун православного праздника.

На подобные мероприятия нельзя прийти в джинсах или спортивном костюме, наряд должен быть выдержан в стиле времени. Юбки на каркасе, шелковые туфли, фраки и мундиры некоторые участники берут напрокат, а особо умелые шьют сами. Конечно, пышность костюма зависит от эпохи и масштаба события.

Для некоторых мероприятий вполне подходят современные вечерние платья в пол и костюмы с галстуком. А вот перчатки – обязательный элемент на многих балах. Аксессуар надевают как мужчины, так и женщины – по традиции, сложившейся несколько столетий назад. В залах прошлого было душно, от танцев, волнения и эмоций гости потели, а перчатки помогали не испачкать костюмы друг друга.

Участники вечера студии "Русские традиции" были одеты в недлинные платья и черные костюмы в стиле 20-х годов XX века. Наряды дам украшали нитки жемчуга, перья, вуалетки и блестящие элементы. Гламур и роскошь. Грация и красота. Аромат духов и магия танца.

В современных балах могут участвовать все: от школьников до пенсионеров, от заводских рабочих до бизнесменов. Костюмированные мероприятия, рассчитанные только на детей, случаются реже. Распространены мероприятия, для участия в которых уровень танцевальной подготовки не требуется вовсе. Опытный танцмейстер показывает простые движения, а гости легко повторяют вслед за ним.