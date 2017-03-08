Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта 2017, 14:10

В мире

Стали известны соперники сборной России по футболу в товарищеских матчах в июне

Фото: пресс-служба РФС

Стали известны соперники сборной России по футболу в товарищеских матчах в июне, сообщает пресс-служба РФС. Российская сборная сыграет с командами Чили и Венгрии в преддверии Кубка Конфедераций FIFA 2017.

5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" со сборной Венгрии. Со сборной Чили россияне сыграют 9 июня в Москве. О времени начала матчей и стадионе в Москве станет известно позднее.

Два ближайших контрольных матча российская сборная проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот' д Ивуара и Бельгии.

Сайты по теме


Венгрия товарищеские матчи Чили Сборная России новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика