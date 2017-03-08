Фото: пресс-служба РФС

Стали известны соперники сборной России по футболу в товарищеских матчах в июне, сообщает пресс-служба РФС. Российская сборная сыграет с командами Чили и Венгрии в преддверии Кубка Конфедераций FIFA 2017.

5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" со сборной Венгрии. Со сборной Чили россияне сыграют 9 июня в Москве. О времени начала матчей и стадионе в Москве станет известно позднее.

Два ближайших контрольных матча российская сборная проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот' д Ивуара и Бельгии.