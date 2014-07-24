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Культура

24 июля 2014, 16:16

Фильм Андрея Кончаловского примет участие в Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль Андрей Кончаловский кино фестивали и праздники киннофестивали

Фото: labiennale.org

Фильм Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" примет участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Также за приз посоревнуется "Бердмен" (Birdman) Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Вне конкурса покажут вторую часть "Нимфоманки" (Nymphomaniac) Ларса фон Триера.

В полный список конкурсантов кинофестиваля вошли:

"Три сердца" (Trois coeurs) Бенуа Жако - Франция

"Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского - Россия

"Невероятный молодой человек" (Il giovane favoloso) Марио Мартоне - Италия

"Сивас" (Sivas) Каана Мюждеджи - Турция

"Черная душа" (Anime Nere) Франческо Мунци - Франция, Италия

"Хорошее убийство" (Good Kill) Эндрю Никкола - США

"Вдалеке от людей" (Loin des hommes) Дэвида Оельхоффена - Франция

"Взгляд тишины" (The Look of Silence) Джошуа Оппенхаймера - Дания, Финляндия, Индонезия, Великобритания

"Пожары на равнинах" (Fires On The Plain) Синьи Цукамото - Япония

"Красная амнезия" (Red Amnesia) Вана Сяошуая - Китай

"Снято" (The Cut) Фатиха Акина - Германия, Франция, Италия, Россия, Канада, Польша, Турция

"Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни" (En duva satt på en gren och funderade på tillvaron) Роя Андерссона - Швеция, Германия, Норвегия, Франция

"99 домов" (99 Homes) Рамина Бахрани - США

"Сказки" (Ghesse-ha) Рахшаны Бани Этемад - Иран

"Цена славы" (La rançon de la gloire) Ксавье Бовуа - Франция, Бельгия, Швейцария

"Голодные сердца" (Hungry Hearts) Саверио Костанзо - Италия

"Последний молоток" (Le dernier coup de marteau) Аликса Делапорте - Франция

"Пазолини" (Pasolini) Абеля Феррары - Франция, Бельгия, Италия

"Манглхорн" (Manglehorn) Дэвида Гордона Грина - США

"Бердмен" (Birdman) Алехандро Гонсалеса Иньярриту - США, Франция

Во внеконкурсной программе под названием Venice Classics покажут картину Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

Ознакомиться с полными списками фильмов, представленных на Венецианском киносмотре, можно здесь.

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