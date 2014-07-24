Фильм Андрея Кончаловского примет участие в Венецианском кинофестивале

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Фильм Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" примет участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Также за приз посоревнуется "Бердмен" (Birdman) Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Вне конкурса покажут вторую часть "Нимфоманки" (Nymphomaniac) Ларса фон Триера.
В полный список конкурсантов кинофестиваля вошли:
"Три сердца" (Trois coeurs) Бенуа Жако - Франция
"Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского - Россия
"Невероятный молодой человек" (Il giovane favoloso) Марио Мартоне - Италия
"Сивас" (Sivas) Каана Мюждеджи - Турция
"Черная душа" (Anime Nere) Франческо Мунци - Франция, Италия
"Хорошее убийство" (Good Kill) Эндрю Никкола - США
"Вдалеке от людей" (Loin des hommes) Дэвида Оельхоффена - Франция
"Взгляд тишины" (The Look of Silence) Джошуа Оппенхаймера - Дания, Финляндия, Индонезия, Великобритания
"Пожары на равнинах" (Fires On The Plain) Синьи Цукамото - Япония
"Красная амнезия" (Red Amnesia) Вана Сяошуая - Китай
"Снято" (The Cut) Фатиха Акина - Германия, Франция, Италия, Россия, Канада, Польша, Турция
"Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни" (En duva satt på en gren och funderade på tillvaron) Роя Андерссона - Швеция, Германия, Норвегия, Франция
"99 домов" (99 Homes) Рамина Бахрани - США
"Сказки" (Ghesse-ha) Рахшаны Бани Этемад - Иран
"Цена славы" (La rançon de la gloire) Ксавье Бовуа - Франция, Бельгия, Швейцария
"Голодные сердца" (Hungry Hearts) Саверио Костанзо - Италия
"Последний молоток" (Le dernier coup de marteau) Аликса Делапорте - Франция
"Пазолини" (Pasolini) Абеля Феррары - Франция, Бельгия, Италия
"Манглхорн" (Manglehorn) Дэвида Гордона Грина - США
"Бердмен" (Birdman) Алехандро Гонсалеса Иньярриту - США, Франция
Во внеконкурсной программе под названием Venice Classics покажут картину Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".
Ознакомиться с полными списками фильмов, представленных на Венецианском киносмотре, можно здесь.
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