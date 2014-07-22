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Новости культурного мира

22 июля 2014, 19:55

"Я шагаю по Москве" заявлен в ретро-конкурсе Венецианского фестиваля

Венецианский кинофестиваль Союз кинематографистов России Георгий Данелия

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"

Фильм режиссера Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" вошел в одну из конкурсных программ 71-го Венецианского международного кинофестиваля, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Ленту представят в рамках конкурса Venezia Classici, на котором демонстрируются отреставрированные версии классических фильмов.

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Лирический черно-белый фильм "Я шагаю по Москве" Данелия снял в 1963 году. На главные роли режиссер пригласил Никиту Михалкова, Евгения Стеблова и Галину Польских.

Добавим, что Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. В конкурсную программу Venezia Classici вошли 18 полнометражных фильма и три короткометражки. Полную программу Венецианского кинофестиваля объявят 24 июля.

История вопроса

Венецианский кинофестиваль основан в 1932 году. Проводится ежегодно на острове Лидо с 1934 года. Является старейшим международным кинофестивалем. Победителям вручают статуэтку золотого льва.

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