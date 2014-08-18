Комедию "Я шагаю по Москве" покажут на 71-м Венецианском кинофестивале

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве". Фото: cinema.mosfilm.ru

На 71-ом Венецианском международном кинофестивале в рамках конкурса Venezia Classici покажут лирическую комедию Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Сам фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. Venezia Classici – специальная программа, где покажут отреставрированные версии классических фильмов.

Среди картин конкурса Venezia Classici будут "Украденные поцелуи" Франсуа Трюффо, "Без конца" Кшиштофа Кесьлевского, "Невеста" Омера Лутфи, "Парни и куколки" Джозефа Лео Манкевича и другие. Всего в рамках программы продемонстрируют 18 полнометражных и три короткометражные картины.