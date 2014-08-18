Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Фестивали

18 августа 2014, 18:42

Комедию "Я шагаю по Москве" покажут на 71-м Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль комедии фестивали и праздники Георгий Данелия

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве". Фото: cinema.mosfilm.ru

На 71-ом Венецианском международном кинофестивале в рамках конкурса Venezia Classici покажут лирическую комедию Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Сам фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. Venezia Classici – специальная программа, где покажут отреставрированные версии классических фильмов.

Среди картин конкурса Venezia Classici будут "Украденные поцелуи" Франсуа Трюффо, "Без конца" Кшиштофа Кесьлевского, "Невеста" Омера Лутфи, "Парни и куколки" Джозефа Лео Манкевича и другие. Всего в рамках программы продемонстрируют 18 полнометражных и три короткометражные картины.

Фильм "Я шагаю по Москве" режиссера Георгия Данелии вышел на экраны ровно пятьдесят лет назад, в 1964 году. Сам режиссер появился в фильме камео в роли чистильщика обуви. В одном из главных фильмов "оттепели" одноименная заглавная песня стала одной из самых популярных песен начала 1960-х. Примечательно, что в фильме Никита Михалков впервые сыграл главную роль. На тот момент ему было 18 лет.

Лента получила множество наград: на Каннском кинофестивале 1964 года – Георгий Данелия – "Особое упоминание лент молодых режиссеров"; Ленинградский кинофестиваль 1964 года – Вадим Юсов – "Приз за операторскую работу и диплом ВЛКСМ"; IV Международный технический конкурс фильмов в рамках Конгресса УНИАТЕК в Милане 1964 года – "Первая премия на конкурсе фильмов" и другие.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать