Комедию "Я шагаю по Москве" покажут на 71-м Венецианском кинофестивале

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве". Фото: cinema.mosfilm.ru
На 71-ом Венецианском международном кинофестивале в рамках конкурса Venezia Classici покажут лирическую комедию Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Сам фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. Venezia Classici – специальная программа, где покажут отреставрированные версии классических фильмов.
Среди картин конкурса Venezia Classici будут "Украденные поцелуи" Франсуа Трюффо, "Без конца" Кшиштофа Кесьлевского, "Невеста" Омера Лутфи, "Парни и куколки" Джозефа Лео Манкевича и другие. Всего в рамках программы продемонстрируют 18 полнометражных и три короткометражные картины.
Лента получила множество наград: на Каннском кинофестивале 1964 года – Георгий Данелия – "Особое упоминание лент молодых режиссеров"; Ленинградский кинофестиваль 1964 года – Вадим Юсов – "Приз за операторскую работу и диплом ВЛКСМ"; IV Международный технический конкурс фильмов в рамках Конгресса УНИАТЕК в Милане 1964 года – "Первая премия на конкурсе фильмов" и другие.
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