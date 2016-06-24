Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уйдет в отставку

Дэвид Кэмерон. Фото: AP/ТАСС/Kirsty Wigglesworth

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон уйдет в отставку после итогов референдума о выходе страны из Европейского союза, передает ТАСС.

Он призывал жителей Великобритании проголосовать за то, чтобы остаться в составе ЕС. Референдум же показал, что большинство англичан против. "Выбор британцев – это руководство к действию, в результатах нет сомнения", – сказал Кэмерон.

Он добавил, что переговоры о выходе из ЕС должен начать новый премьер Великобритании.

23 июня на территории Соединенного королевства прошел референдум. Вопрос звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?". 52 процента британцев проголосовали "за" выход, 48 процентов – против.

За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также многие политики, деятели культуры, искусства и спорта. В частности, против Brexit выступили Дэвид Бэкхем, Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербетч, Хелена Бонэм Картер, Элтон Джон и Джереми Кларксон.

За выход был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн бывший футболист Сол Кэмпбелл и солист The Who Роджер Долтри. Экс-мэр, например, назвал ЕС "проектом, вышедшим из-под контроля", и из-за членства в союзе Британия утратила способность контролировать миграцию, сообщает BBC.