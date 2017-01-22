Форма поиска по сайту

22 января 2017, 13:43

В мире

СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота

Фото: AP/ТАСС/Kirsty Wigglesworth

Правительство Великобритании скрыло факт неудачного запуска баллистической ракеты Trident II D5, сообщает The Sunday Times.

Журналисты издания сообщают, что это произошло еще при прежнем премьер-министре страны Дэвиде Кэмероне, который скрыл информацию о неудачном испытании ракеты перед принципиальным голосованием по модернизации ядерного щита в парламенте Великобритании.

По словам источника в ВМС, это были единственные за четыре года испытания данной ракеты. Ее запустили с подлодки Venegance недалеко от штата Флорида. Уточняется, что не оснащенная ядерным боезарядом ракета могла отклониться от курса и полетела в сторону американского побережья.

Великобритания Дэвид Кэмерон жизнь в мире

