СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота

Фото: AP/ТАСС/Kirsty Wigglesworth

Правительство Великобритании скрыло факт неудачного запуска баллистической ракеты Trident II D5, сообщает The Sunday Times.

Журналисты издания сообщают, что это произошло еще при прежнем премьер-министре страны Дэвиде Кэмероне, который скрыл информацию о неудачном испытании ракеты перед принципиальным голосованием по модернизации ядерного щита в парламенте Великобритании.

По словам источника в ВМС, это были единственные за четыре года испытания данной ракеты. Ее запустили с подлодки Venegance недалеко от штата Флорида. Уточняется, что не оснащенная ядерным боезарядом ракета могла отклониться от курса и полетела в сторону американского побережья.