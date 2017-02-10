СМИ сообщили о выходе из строя всех британских ударных подлодок

Фото: ТАСС/PA Photos/Chris Ison

Все семь ударных подлодок ВМС Великобритании вышли из строя, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

По словам источников газеты, три подлодки типа Astute постоянно сталкиваются с техническими проблемами, а четыре более старые субмарины типа Trafalgar "дышат на ладан". В частности, новейшую Ambush ремонтируют после столкновения с танкером.

Подлодка Astute остается в море, но она проходит испытания и будет готова к боевому дежурству через несколько недель. В состоянии готовности находятся только субмарины Vanguard с ядерными ракетами.

Министерство обороны еще не поставило премьер-министра Терезу Мэй в известность о положении в подводном флоте. Как утверждает таблоид, в ведомстве опасаются ее реакции.