Минобороны прокомментировало сопровождение Ту-160 британскими истребителями

Фото: ТАСС/Василий Александров

Минобороны рассказало о маршруте Ту-160, которые сопровождали британские истребители, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, маршрут пролета бомбардировщиков проходил через нейтральные воды в районе Баренцева и Норвежского морей, а также над Атлантическим океаном.

Днем ранее стало известно, что для сопровождения российских бомбардировщиков Лондон направил истребители Typhoon с авиабаз в Лоссимуте и Конингсби. Ту-160 приблизились к Британии с северо-востока, проследовали к западному побережью Ирландии и Бискайскому заливу.

Сопровождать бомбардировщики также поднялись французские и испанские самолеты, но Ту-160 развернулись и взяли курс обратно на север.