Референдум о независимости Шотландии может пройти в 2018 году

Фото: ТАСС/Zuma/Emmanuele Contini

Второй референдум о независимости Шотландии может состояться осенью 2018 года, передает BBC.

По словам первого министра и главы правящей Шотландской национальной партии Николы Стерджен, это время станет наиболее подходящем для повторного голосования.

Референдум должен пройти тогда, когда окончательные условия Brexit будут известны, но юридически Великобритания еще останется частью ЕС.

Документы, регламентирующие процедуру Brexit, должны утверждаться Брюсселем в течение 18 месяцев, начиная с марта 2017 года. Следовательно, условия выхода из ЕС будут известны осенью 2018 года.