09 марта 2017, 12:45

Референдум о независимости Шотландии может пройти в 2018 году

Фото: ТАСС/Zuma/Emmanuele Contini

Второй референдум о независимости Шотландии может состояться осенью 2018 года, передает BBC.

По словам первого министра и главы правящей Шотландской национальной партии Николы Стерджен, это время станет наиболее подходящем для повторного голосования.

Референдум должен пройти тогда, когда окончательные условия Brexit будут известны, но юридически Великобритания еще останется частью ЕС.

Документы, регламентирующие процедуру Brexit, должны утверждаться Брюсселем в течение 18 месяцев, начиная с марта 2017 года. Следовательно, условия выхода из ЕС будут известны осенью 2018 года.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в сентябре 2014 года. Тогда жители отказались от независимости.

В июне 2016 года в Великобритании состоялось голосование о выходе страны из состава Евросоюза. 52 процента британцев проголосовали за, 48 процентов – против.

Тогда же Никола Стерджен заявила о намерении Шотландии остаться в составе Евросоюза.

По данным депутата Партии независимости Соединенного Королевства Рэя Финча, инициативу по выходу Шотландии из состава Великобритании реально поддерживают около 27 процентов жителей страны.

Как отметили в Лондоне, даже если Эдинбург проголосует за выход из Великобритании, это не отменит разрыв отношений этого региона и ЕС. Референдум учитывал мнение всех британцев, включая тех, кто проживает в Шотландии, а значит, союз все равно будет расторгнут.

