Рейсы из Шарм-эш-Шейха в Лондон задержаны по антитеррористическим мотивам

Фото: facebook.com/HeathrowAirport

Все рейсы авиакомпаний из Шарм-эш-Шейха в Великобританию задерживаются из-за подозрений, что причиной крушения российского самолета компании "Когалымавиа" могло стать взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

Британские авиаэксперты, прибывшие в Шарм-эш-Шейх, намерены проанализировать безопасность полетов, отметил представитель премьера.

По его словам, российский самолет А321 "мог быть уничтожен при помощи взрывного устройства". Однако он так же считает, что следует дождаться результатов экспертиз. "Пока идет расследование, мы не можем с полной уверенностью сказать, почему потерпел крушение российский самолет", - заявил чиновник.

Английские СМИ сообщили, что Кэмерон проведет экстренное совещание в рамках чрезвычайного антикризисного комитета COBRA, на котором планируется обсудить сложившуюся ситуацию.

Напомним, 31 октября российский пассажирский авиалайнер А321, вылетевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове Египта. Находившиеся на борту 217 пассажиров и семеро членов экипажа погибли.