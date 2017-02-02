Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля 2017, 09:37

В мире

Шотландия хочет выйти из состава Великобритании и остаться в ЕС

Фото: Zuma\TASS\Emmanuele Contini

Шотландская национальная партия может провести второй референдум по поводу выхода из состава Великобритании, сообщает газета "Известия". Регион прилагает все усилия для того, чтобы остаться в Евросоюзе.

Представители партии отметили, что большинство шотландцев голосовали против процедуры Brexit, которая, по их мнению, станет экономической катастрофой.

Эдинбург проведет всеобщую конференцию 7 марта, в день, когда правительство Великобритании планирует начать официальную процедуру выхода из состава ЕС. Если проблема Brexit не будет решена, то шотландцы намерены выйти из состава Соединенного Королевства.

Впрочем население может и не поддержать предложение партии, идея разрыва союза с Великобританией теряет своих сторонников в последнее время.

По данным депутата Партии независимости Соединенного Королевства Рэя Финча, эту инициативу реально поддерживают около 27 процентов шотландцев.

Как отмечают в Лондоне, даже если Эдинбург проголосует за выход из Великобритании, это не отменит разрыв отношений этого региона и ЕС. Референдум учитывал мнение всех британцев, включая тех, кто проживает в Шотландии, а значит союз все равно будет расторгнут.

Шотландия уже проводила подобный референдум в 2014 году. Тогда более 55 процентов жителей высказались за сохранение единства с Лондоном. Даже если в этот раз результат будет обратным, правительство может не признать результаты голосования. Оно не давало разрешение на проведение референдума.

Жители Великобритании на референдуме 24 июня 2016 года проголосовали за выход страны из Евросоюза (неофициально его называют Brexit).

Вопрос, выдвинутый на референдум, звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?". По итогам подсчета голосов, 52 процента британцев проголосовали "за" выход, 48 процентов – против.

Практически сразу после этого Шотландская национальная партия объявила, что регион не хочет выходить из ЕС.

Великобритания Шотландия Евросоюз жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика