Шотландия хочет выйти из состава Великобритании и остаться в ЕС

Фото: Zuma\TASS\Emmanuele Contini

Шотландская национальная партия может провести второй референдум по поводу выхода из состава Великобритании, сообщает газета "Известия". Регион прилагает все усилия для того, чтобы остаться в Евросоюзе.

Представители партии отметили, что большинство шотландцев голосовали против процедуры Brexit, которая, по их мнению, станет экономической катастрофой.

Эдинбург проведет всеобщую конференцию 7 марта, в день, когда правительство Великобритании планирует начать официальную процедуру выхода из состава ЕС. Если проблема Brexit не будет решена, то шотландцы намерены выйти из состава Соединенного Королевства.

Впрочем население может и не поддержать предложение партии, идея разрыва союза с Великобританией теряет своих сторонников в последнее время.

По данным депутата Партии независимости Соединенного Королевства Рэя Финча, эту инициативу реально поддерживают около 27 процентов шотландцев.

Как отмечают в Лондоне, даже если Эдинбург проголосует за выход из Великобритании, это не отменит разрыв отношений этого региона и ЕС. Референдум учитывал мнение всех британцев, включая тех, кто проживает в Шотландии, а значит союз все равно будет расторгнут.

Шотландия уже проводила подобный референдум в 2014 году. Тогда более 55 процентов жителей высказались за сохранение единства с Лондоном. Даже если в этот раз результат будет обратным, правительство может не признать результаты голосования. Оно не давало разрешение на проведение референдума.