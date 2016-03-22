Советская блоха нанесла громадный ущерб американской экологии

Фото: worldwide

Водяная блоха Битотреф длиннорукий нанесла громадный ущерб американской экологии. Она увеличила на один метр непрозрачность американского озера Мендота в штате Висконсин, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Таким образом, ущерб от вездесущей блохи составил примерно 140 миллионов долларов. Особую пикантность ситуации придало то, что блоха имеет "советские" корни. По всей видимости, битотреф попал в США при помощи советских судов, посещавших Америку в 80-е годы прошлого века.

Блоха полностью истребила местный планктон, который ранее уничтожал водоросли. В результате вода озера практически полностью заросла.

Местные жители хотят скинуться по 640 долларов на очистку озера. Дело в том, что из-за грязной воды, там теперь невозможно плавать и ловить рыбу. Это серьезно ударило по ценам на недвижимость.

Однако природа может справиться с блохой самостоятельно. Против битотрефа очень эффективны речные моллюски, которые уничтожают блох в весьма короткие сроки.