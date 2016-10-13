Корабль-призрак проплыл по Великим озерам в США

Таинственный неопознанный объект запечатлел на видео турист на одном из Великих озер США. Некоторые пользователи YouTube, посмотревшие запись, считают, что это был корабль-призрак, сообщает телеканал "Москва 24".

На ролике длиной в минуту в водах Верхнего озера можно различить две вертикальные башни. По словам автора видео, таинственный объект исчез прямо у него на глазах.

Как считают некоторые пользователи, это был корабль "Баннокберн", затонувший в начале XIX века. Скептики же, напротив, считают видео оптическим обманом.

Ролик набирает стремительную популярность в Сети – за два дня запись посмотрели почти полмиллиона человек.