13 октября 2016, 10:20

Экология

Корабль-призрак проплыл по Великим озерам в США

Таинственный неопознанный объект запечатлел на видео турист на одном из Великих озер США. Некоторые пользователи YouTube, посмотревшие запись, считают, что это был корабль-призрак, сообщает телеканал "Москва 24".

На ролике длиной в минуту в водах Верхнего озера можно различить две вертикальные башни. По словам автора видео, таинственный объект исчез прямо у него на глазах.

Как считают некоторые пользователи, это был корабль "Баннокберн", затонувший в начале XIX века. Скептики же, напротив, считают видео оптическим обманом.

Ролик набирает стремительную популярность в Сети – за два дня запись посмотрели почти полмиллиона человек.

Великие озера жизнь в мире оптический обман

