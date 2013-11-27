В Москве установят 25 мемориальных досок в честь героев войны

Власти Москвы планируют установить 25 мемориальных досок, посвященных героям Великой Отечественной войны, сообщил в среду заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.
"В настоящее время в Москве проживают около 30 тысяч участников ВОВ и около 130 тысяч тружеников тыла", - сказал Печатников.
Он также отметил, что за последнее время имена героев войны присвоены восьми улицам столицы.
Весной городское правительство уравняло в льготах одиноких и живущих в семьях ветеранов и инвалидов ВОВ, сказал Печатников.
В свою очередь первый замруководителя департамента соцзащиты Ольга Грачева отметила, что все московские ветераны получают доплаты к пенсиям. В апреле ветераны получили от 3 до 5 тысяч рублей, на что город направил около 1 миллиарда рублей.
Кроме этого, сказала Грачева, в 2013 году столичным ветеранам предоставили около семи тысяч холодильников, телевизоров и стиральных машин.
