В Москве установят 25 мемориальных досок в честь героев войны

В Москве прошло заседание по подготовке к празднованию 70-летия Победы

Власти Москвы планируют установить 25 мемориальных досок, посвященных героям Великой Отечественной войны, сообщил в среду заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"В настоящее время в Москве проживают около 30 тысяч участников ВОВ и около 130 тысяч тружеников тыла", - сказал Печатников.

Он также отметил, что за последнее время имена героев войны присвоены восьми улицам столицы.

Весной городское правительство уравняло в льготах одиноких и живущих в семьях ветеранов и инвалидов ВОВ, сказал Печатников.

В свою очередь первый замруководителя департамента соцзащиты Ольга Грачева отметила, что все московские ветераны получают доплаты к пенсиям. В апреле ветераны получили от 3 до 5 тысяч рублей, на что город направил около 1 миллиарда рублей.

Кроме этого, сказала Грачева, в 2013 году столичным ветеранам предоставили около семи тысяч холодильников, телевизоров и стиральных машин.