Бывшая узница Освенцима: "За 20 минут немцы могли убить две тысячи человек"

Во всем мире вспоминают жертв Холокоста

Во вторник, 27 января, во всем мире вспоминают жертв Холокоста. 70 лет назад Красная Армия освободила узников нацистского лагеря Освенцим. В списках выживших - всего 7,5 тысяч человек - меньше одного процента от числа заключенных, сообщает телеканал "Москва 24".

Александра Гарбузова попала в Освенцим маленькой девочкой. В первый же день надзиратели накололи на руке маленькой Саши порядковый номер, так поступали со всеми пленными.

"У всех женщин – пятизначные номера, у мужчин – шестизначные. У заключенных не было ни имени, ни фамилии, ни отчества", – вспоминает Александра Гарбузова.

По разным оценкам историков в Освенциме погибло от полутора до двух с половиной миллионов человек. Заключенных в лагерь привозили ежедневно, транспортировали в вагонах. Пленных отправляли на немецкие предприятия или в лабораторию в качестве материала для экспериментов. Непригодных для тяжелой работы убивали.

По словам Александры Гарбузовой, узников загоняли в баню. Помещение вмещало порядка двух тысяч человек.

"Из душевых устройств не текла вода. Из них поступал газ "Циклон Б". За 15-20 минут погибало сразу две тысячи людей. Заходили немцы, выдирали золотые зубы, срывали серьги, кольца, обрезали волосы. И только после этого сжигали", – рассказала Гарбузова.

Маленькую Сашу оставили в живых. Детей фашисты не убивали. Они брали у мальчиков и девочек кровь для раненых немецких солдат.

В Освенциме Александра Гарбузова провела три года. 27 января ворота лагеря открыли советские солдаты. Чудом выжившая Гарбузова до сих пор помнит, как неизвестный солдат прижал ее к себе и протянул кусок сахара.