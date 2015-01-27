Бывшая узница Освенцима: "За 20 минут немцы могли убить две тысячи человек"

Во вторник, 27 января, во всем мире вспоминают жертв Холокоста. 70 лет назад Красная Армия освободила узников нацистского лагеря Освенцим. В списках выживших - всего 7,5 тысяч человек - меньше одного процента от числа заключенных, сообщает телеканал "Москва 24".
Александра Гарбузова попала в Освенцим маленькой девочкой. В первый же день надзиратели накололи на руке маленькой Саши порядковый номер, так поступали со всеми пленными.
"У всех женщин – пятизначные номера, у мужчин – шестизначные. У заключенных не было ни имени, ни фамилии, ни отчества", – вспоминает Александра Гарбузова.
По разным оценкам историков в Освенциме погибло от полутора до двух с половиной миллионов человек. Заключенных в лагерь привозили ежедневно, транспортировали в вагонах. Пленных отправляли на немецкие предприятия или в лабораторию в качестве материала для экспериментов. Непригодных для тяжелой работы убивали.
По словам Александры Гарбузовой, узников загоняли в баню. Помещение вмещало порядка двух тысяч человек.
"Из душевых устройств не текла вода. Из них поступал газ "Циклон Б". За 15-20 минут погибало сразу две тысячи людей. Заходили немцы, выдирали золотые зубы, срывали серьги, кольца, обрезали волосы. И только после этого сжигали", – рассказала Гарбузова.
Маленькую Сашу оставили в живых. Детей фашисты не убивали. Они брали у мальчиков и девочек кровь для раненых немецких солдат.
В Освенциме Александра Гарбузова провела три года. 27 января ворота лагеря открыли советские солдаты. Чудом выжившая Гарбузова до сих пор помнит, как неизвестный солдат прижал ее к себе и протянул кусок сахара.
ОсвенцимКомплекс концентрационных лагерей, располагавшихся вблизи польского города Освенцим. Немецкое название лагеря – Аушвиц. В народе Освенцим называли лагерем смерти.
С 1941 по 1945 в лагере убили около 1 400 000 узников, из которых примерно 1 100 000 – евреи.
Лагерь освобожден советскими солдатами 27 января 1945 года.