LIVE: как пройдет "Бессмертный полк – Москва" в 2016 году

16 марта в Информационном агентстве "Интерфакс" состоится пресс-конференция организаторов движения "Бессмертный полк – Москва" по теме: "Наши внуки будут знать имена родных, защитивших Родину. А твои?".

В 2015 году в шествии приняло участие более 500 тысяч человек. Они пронесли портреты родных защитников в руках. В электронную книгу памяти polkmoskva.ru имена своих героев вписало более 130 тысяч семей.

Об организации акции в 2016 году расскажет руководитель региональной общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцов. Как добавить имя своего героя в электронную книгу памяти и распечатать его портрет в офисе госуслуг москвичи узнают от директора ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" Елены Громовой.

Также на пресс-конференции расскажут о новых возможностях сайта polkmoskva.ru.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.