LIVE: как пройдет "Бессмертный полк – Москва" в 2016 году

16 марта в Информационном агентстве "Интерфакс" состоится пресс-конференция организаторов движения "Бессмертный полк – Москва" по теме: "Наши внуки будут знать имена родных, защитивших Родину. А твои?".
В 2015 году в шествии приняло участие более 500 тысяч человек. Они пронесли портреты родных защитников в руках. В электронную книгу памяти polkmoskva.ru имена своих героев вписало более 130 тысяч семей.
Об организации акции в 2016 году расскажет руководитель региональной общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцов. Как добавить имя своего героя в электронную книгу памяти и распечатать его портрет в офисе госуслуг москвичи узнают от директора ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" Елены Громовой.
Также на пресс-конференции расскажут о новых возможностях сайта polkmoskva.ru.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 16 марта в 12:00
- Что: об акции "Бессмертный полк – Москва"
- Кто: Елена Громова, Николай Земцов
- Кому смотреть: москвичам