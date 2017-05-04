Спектакль "Дом с башенкой", РАМТ. Фото: ramt.ru

Фестиваль "Только бы не было войны" пройдет в трех детских театрах Москвы – РАМТе, Музыкальном театре имени Наталии Сац и Театре Кукол имени Сергея Образцова с 9 по 12 мая, сообщают организаторы.

Каждый из театров-участников покажет по спектаклю, посвященному теме "Дети и война". Главные герои этих спектаклей – мальчик Ваня, которому пришлось взрослеть на войне ("Сын полка" Театра имени Н. Сац), девочка Валя, которая в блокаду осталась в Ленинграде одна ("Ленинградка" Театра Кукол), мальчик, который во время войны потерял свою маму и всю жизнь не может смириться с этим ("Дом с башенкой" РАМТа).

Три спектакля – опера, кукольный спектакль и драма – рассказывают о войне на языке, понятном детям разных возрастов, от самых маленьких до подростков.

9 мая в 16:00 на Большой сцене Театра имени Н. Сац можно будет увидеть спектакль "Сын полка", 11 мая в 19:30 на Малой сцене РАМТа покажут "Дом с башенкой", а показ спектакля "Ленинградка" пройдет 12 мая в 19:00 на Малой сцене Театра Кукол.