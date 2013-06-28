Форма поиска по сайту

28 июня 2013, 10:27

"Вечерка": У инвалидов появится портал для обратной связи с властью

Фото: M24.ru

У инвалидов появится портал для обратной связи с властью

К концу лета в столице заработает портал, через который жители смогут обратиться к властям с предложениями по обустройству городской среды для людей с ограниченными возможностями. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян. "Ближе к концу лета мы откроем портал по доступности среды, где можно будет оставлять свои замечания, высказываться через этот портал. Это, наверное, впервые в нашей стране и, возможно, даже в мире", - отметил Владимир Петросян. Он уверен, что это поможет столичным властям оптимизировать и ускорить работу по приспособлению города для маломобильных групп граждан.

Подмосковье переводят на тихий час

В Московскую областную думу внесен законопроект о тишине. Если его примут, то с 1 января 2014 года увеличится штраф за шум и продлятся "часы покоя". "Проект разработан из-за поступающих многочисленных обращений жителей и по результатам специального мониторинга", - заявил автор проекта, председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской области Владимир Дупак. Слушать громкую музыку, делать ремонт, петь песни, включать сигнализацию машины будет запрещено с 21.00 до 8.00 утра по будням и с 22.00 до 10.00 по выходным. Чиновники прислушались и к мамам, которые жаловались на беспокойный детский сон, - теперь в законе прописан ежедневный "тихий час" с 13.00 до 15.00.

Академиков отодвинут от руля

Уже на следующей неделе Госдума может рассмотреть законопроект, по которому в России останется только одна государственная Академия наук. Академии сельхознаук и медицинских наук станут частью РАН, а Академии образования, художеств и архитектуры и строительных наук перейдут в ведение федеральных органов исполнительной власти. Такую реформу предполагает проект правительства, одобренный вчера. На днях он будет внесен в Думу. Представлять его будет вице-премьер Ольга Голодец.

Платежи за коммунальные услуги повысятся с августа

Рост платежей за коммунальные услуги (например, за горячее водоснабжение) в столице произойдет с августа 2013 года, а не с июля, как это планировалось ранее. Об этом вчера сообщил источник в городской администрации. По словам собеседника издания, с 1 июля 2013 года подорожают только платеж за жилищные услуги, то есть стоимость обслуживания и содержания дома. Это увеличит сумму в платежном документе в среднем на 46 рублей на человека или около 2,4 рубля на квадратный метр площади. Первые такие платежи москвич осуществит уже в августе. Подорожание коснется только тех "квадратов", которые оплачиваются как норматив. Жилая площадь сверх норматива по оплате останется прежней.

