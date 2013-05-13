"Вечерка": Школьники-мигранты, свадебный бум и стадион "Спартак"

Фото: Москва 24

Парта с видом на жительство

Детям мигрантов предлагается выдавать гражданство по окончании российской школы. С такой инициативой выступили эксперты демографической секции Центрального дома ученых РАН. Предложение высказал ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.

— Дети адаптируются, пока учатся в российской школе, — объяснил "Вечерней Москве" ученый. — А стране нужны молодые, адаптированные граждане. Президентом поставлена задача каждый год принимать по 300 тысяч новых граждан. Дети — самое благодарное дело.

Однако просто выдавать паспорта всем выпускникам недостаточно, считает эксперт. Одни дети мигрантов рождаются в России и в школу идут уже почти что россиянами. Другие приезжают сюда в старшем возрасте. Они учат русский язык как иностранный, и государство должно им в этом помочь.

Другая проблема — разница менталитетов. В школьных классах дети мигрантов все равно зачастую остаются чужими. На уроках и переменах они, может, и общаются с российскими ребятами, но после того как учебный день окончен, идут во двор и играют с представителями своей национальности.

Москвичи стали чаще жениться

В столице растет число желающих связать себя узами Гименея. Так, за последние пять лет число браков в городе увеличилось на 10 процентов (в 2008 году было заключено 84 028 браков, а в 2012 году — 92 255).

Только за первый квартал нынешнего года московскими ЗАГСами зарегистрировано 16 295 браков (что на 2427 браков больше, чем за такой же период прошлого года).

Традиционно свадебный бум приходится на Красную горку — день, издавна пользовавшийся популярностью среди влюбленных. В Древней Руси этим праздником встречали весну, а с принятием христианства Красная горка была приурочена к первому воскресенью после Пасхи. Считается, что этот день завершает период Великого поста, а значит, с этого момента вновь можно играть свадьбы. Наши предки верили: тот, кто свяжет себя узами брака в этот день, никогда не разведется.

В этом году 10–11 мая сочетались браком около 1200 москвичей, что не так много. Кстати, с 2006 года в этот день регистрируют браки и в Белом зале мэрии. Участвовать в торжественной церемонии там могут не более пяти пар, причем возраст жениха и невесты не должен превышать 30 лет.

На строящемся стадионе "Спартак" возведены трибуны

Власти Северо-Западного округа развернули масштабные строительные работы: на стадионе "Спартак" уже выполнен монтаж трибун и проложены инженерные коммуникации, рассказал в интервью "Вечерке" заместитель префекта Андрей Прищепов. По его словам, рабочие уже завершают строительство четырех трибун на стадионе.

Он рассказал, что на территории округа строится порядка 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости: жилые дома, офисные и многофункциональные центры, объекты образования, медицины. В 2013–2015 годах планируется построить 10 жилых домов общей площадью 185 тысяч квадратных метров за счет городского бюджета. В 2014–2016 годах планируется существенное увеличение годового ввода недвижимости.

Строительство стадиона "Спартак" идет полным ходом. По проекту стадион должен представлять собой спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами, вместимостью 44 тысячи человек, крытой арены, рассчитанной на 12 тысяч зрителей, с плоскостной парковкой на 2,5 тысячи машин.

