"Вечерка": в столичных поликлиниках появились врачи-гериатры

Читайте в свежем выпуске газеты "Вечерняя Москва": в столичных поликлиниках появились врачи-гериатры; поезда бизнес-класса, представленные на международном салоне EXPO 1520, могут поехать по Москве уже в следующем году; первый район социального жилья в столице будет разноцветным; москвичи начали планировать зимний отдых.

О пожилых позаботятся врачи-гериатры

Врачи-терапевты специально для пожилых людей будут вести прием во всех амбулаторных центрах Центрального округа.

Как ранее рассказали "Вечерней Москве" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения до конца сентября во всех столичных поликлиниках по субботам будет вести прием врач-гериатр.

Поезда бизнес-класса придутся жителям столицы по душе

Международный салон EXPO 1520, открывшийся в Щербинке, продемонстрировал новинки железнодорожного транспорта, которые уже в следующем году могут поехать по Москве: как под землей, так и по Малому кольцу Московской железной дороги.

Как сообщили "ВМ" в представительстве компании Alstom, чья продукция также представлена на шоу, Москва является лакомым кусочком для зарубежных производителей железнодорожной техники. Особенно интересуют западные компании контракты на поставку скоростных трамваев и вагонов для метро.

Первый район социального жилья будет разноцветным

К концу года в столице появится первый в столице район социального жилья. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Как пишет "Вечерняя Москва", все дома будут оформлены в едином стиле, но в разной цветовой гамме. Зеленый дом, синий, оранжевый.

Облицовка разноцветной керамической плиткой, благодаря которой жилые корпуса получили эффектные современные фасады, в корне меняющие привычные представления о скучном облике типовых домов, отличает новое социальное жилье от всего, что было построено в городе раньше.

Раннее бронирование на зимний отдых началось. Тренды сезона

Акции раннего бронирования идут полным ходом. Для путешественников есть возможность купить тур с хорошей скидкой. Но имейте в виду: устойчивый туроператор не станет продавать путевки с дисконтом 50 процентов.

В лидерах спроса, как и в сезоне 2012 года, Австрия, Франция, Италия, Андорра. Растет популярность Швейцарии.

Московские школьники показали класс на спартакиаде

В Министерстве спорта России подвели итоги финальных соревнований VI летней Спартакиады учащихся России 2013 года среди субъектов Российской Федерации и городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Наиболее успешно выступили сборные команды Москвы по плаванию и синхронному плаванию, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ и игровым видам спорта.

