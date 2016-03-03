Василий Уткин стал комментатором телеканала Eurosport

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Спортивный комментатор Василий Уткин подписал договор с Eurosport и будет комментировать на канале новый сезон MLS – главную футбольную лигу США и Канады, передает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на телеканал.

Василий Уткин поблагодарил руководство телеканала за новое место работы.



Поработаю на Евроспорте. Комментарий это ремесло в куда большей мере, чем понты. Надо работать постоянно, к черту паузы! Спасибо Евроспорту. — Василий Уткин (@radioutkin) 3 марта 2016 г.

Вместе с Василием Уткиным на Eurosport пришел работать комментатор Александр Елагин. Спортивные дикторы вместе работали на телеканале "Матч ТВ". Однако были выведены за штат телеканала в январе текущего года в ходе оптимизации.

Новый сезон главной футбольной лиги США и Канады, будет показан на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2. Сотрудничество с Уткиным и Елагиным запланировано на протяжении всего сезона MLS.

"Василий Уткин дебютирует в MLS в прямом эфире Eurosport 2 во время матчей "Нью-Йорк Сити" – "Торонто" (13 марта в полночь) и "Филадельфия Юнион" – "Нью-Инглэнд Революшн", а Александр Елагин 6 марта в 21:30 прокомментирует на Eurosport 1 матч открытия нового сезона, в котором сразятся "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Торонто", – сообщили в пресс-службе телеканала Eurosport.