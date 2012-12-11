Спектакль "Космос" ответит на вопрос о бессмертии души

Фото: Театр Стаса Намина

В Театре музыки и драмы Стаса Намина 20 и 21 декабря состоится премьера спектакля "Космос" по рассказам Василия Шукшина, которые объединяет тема поиска человеком своего места в мире.

Драматическое действие спектакля сопровождается русскими фольклорными песнями в рок-обработке самого Стаса Намина и фолк-музыканта Сергея Старостина. Во время душевных терзаний герои находят опору в народных напевах, олицетворяющих свет и очищение.

Литературной основой спектакля стали шесть рассказов Василия Шукшина: "Верую", "Светлые души", Забуксовал", "Сураз", "Гена Пройдисвет" и "Космос, нервная система и шмат сала". Все эти произведения объединяет не только тема поиска человеком своего места в мире, но и ответ на вопрос о бессмертии души.

Спектакль пронизан искрометным юмором, а за видимой простотой, невежеством и озлобленностью герои Шукшина скрывают в себе боль за Россию и многовековую мудрость. Тем самым спектакль позволяет по-новому взглянуть на загадочную русскую душу.

Режиссер-постановщик спектакля - Стас Намин, режиссер - Сергей Красноперец. Начало спектакля в 19:00.