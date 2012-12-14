На Варшавском шоссе построят парк Universal Studio

На юге Москвы построят парк Universal Studio

На Варшавском шоссе появится знаменитый парк Universal Studio. Во всем мире он известен своими сумасшедшими аттракционами и не уступает по зрелищности Диснейленду.

Градостроительно-земельная комиссия столицы согласовала проект парка. Центр расположится на юге города по адресу: Варшавское шоссе, владение 170.

Помимо аттракционов в комплексе планируют построить трех и четырехзвездочные гостиницы, деловой центр, магазины и зимний сад. Также в нем появятся аквапарк, выставочные и конференц-залы, кинотеатр, фитнес-центр и музыкальный театр. Проектом также предусмотрена организация 10 тысяч машино-мест.

Кроме того, в рамках реализации проекта планируется расконсервация второго выхода из станции метро "Аннино" и соединение его с проектируемым комплексом. В дальнейшем Universal Studio может быть соединен подземным переходом и с новой станцией метро "Лесопарковая" Бутовской линии.

"В 2011 году ЗАО "Русинком" подписало соглашение с компанией Universal (США) о строительстве в составе МФК тематического парка развлечений Universal Studios площадью 150 тыс. кв. метров, не имеющего аналога в Европе, и с компанией AEG (США) – соглашение о строительстве концертно-спортивной арены площадью 60 тыс. кв. метров, имеющейся только в нескольких крупных городах мира", – напоминает пресс-служба Москомстройинвеста.

Подобных парков во всем мире не так много. Самые известные – в Лос-Анджелесе и в Сингапуре.