Ванессу Мэй дисквалифицировали на 4 года нарушения в отборе на Сочи-2014

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Известная скрипачка Ванесса Мэй, принимавшая участие в Олимпийских играх в Сочи, дисквалифицирована на четыре года за нарушение правил квалификационных соревнований. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В Сочи Ванесса Мэй принимала участие в соревнованиях горнолыжниц и заняла 67-е место в гигантском слаломе, выступая за сборную Таиланда. Она вышла на старт под фамилией отца - Ванакорн. Чтобы заработать необходимые для отбора на Игры очки, Мэй должна была выступить на соревнованиях в Швеции, Норвегии, Словении и Швейцарии.

Ассоциация лыжного спорта Словении выяснила, что найдены доказательства того, что результаты, которые Мэй показала в Словении в январе, были сфальсифицированы под влиянием тайских горнолыжных чиновников.

FIS отметила, что без набранных нечестным путем очков Мэй не выполнила бы условий отбора на Олимпиаду.

Помимо Ванессы Мэй, федерация дисквалифицировала причастных к скандалу словенских чиновников Борута Хробата (два года), Матьяжа Голтежа, Владо Макуца, Уроша Шинковеца (все - один год) и итальянца Фабио Де Кассана (один год).