Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта 2013, 15:05

Культура

Театр на Таганке отменил спектакли в субботу и воскресенье

Театр на Таганке отменил спектакли в связи с гибелью Золотухина

Театр на Таганке отменяет субботний и воскресный спектакли в связи со смертью Валерия Золотухина. Актер и режиссер скончался сегодня в возрасте 71 года в Москве.

В субботу на сцене театра должен был состояться спектакль "Горе от ума", а в воскресенье - "Тартюф". Билеты можно будет обменять в течение десяти дней.

Актер и режиссер Валерий Золотухин умер в столичном Институте рентгено-радиологии в возрасте 71 года. Последние годы артист страдал от тяжелого заболевания.

В Театре на Таганке Золотухин работал более 50 лет - с момента основания труппы, а последние полтора года исполнял обязанности художественного руководителя.

Где пройдут похороны и панихида по артисту - пока не сообщается.

Валерий Золотухин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика