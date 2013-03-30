Театр на Таганке отменил спектакли в субботу и воскресенье

Театр на Таганке отменил спектакли в связи с гибелью Золотухина

Театр на Таганке отменяет субботний и воскресный спектакли в связи со смертью Валерия Золотухина. Актер и режиссер скончался сегодня в возрасте 71 года в Москве.

В субботу на сцене театра должен был состояться спектакль "Горе от ума", а в воскресенье - "Тартюф". Билеты можно будет обменять в течение десяти дней.

Актер и режиссер Валерий Золотухин умер в столичном Институте рентгено-радиологии в возрасте 71 года. Последние годы артист страдал от тяжелого заболевания.

В Театре на Таганке Золотухин работал более 50 лет - с момента основания труппы, а последние полтора года исполнял обязанности художественного руководителя.

Где пройдут похороны и панихида по артисту - пока не сообщается.