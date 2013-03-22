Музей славы хоккеиста Харламова открылся в Москве

В одном из торговых центров открылся музей хоккеиста Валерия Харламова

Музей легендарного хоккеиста Валерия Харламова открылся накануне в одном из столичных торгово-развлекательных центров. Открытие музея приурочено к 65-летию прославленного спортсмена.

На экспозиции в ТРК VEGAS представлены личные вещи, награды и ценные призы хоккеиста. Кроме того, рассказывается о знаменитой тройке нападения сборной СССР и ЦСКА Борис Михайлов - Владимир Петров - Валерий Харламов. В экспозицию вошли фотопортреты и автографы хоккеистов, шайбы, клюшки, шлемы, а также перчатки и коньки Харламова.

После торжественного открытия музея на катке в торговом комплексе пройдет открытый мастер-класс с участием игроков ЦСКА для юных воспитанников спортивных школ и поклонников хоккея.

Харламов - один из первых советских хоккеистов, получивших признание как в СССР, так и за рубежом. Спортсмен дважды становился олимпийским чемпионом, выиграл восемь золотых медалей на чемпионатах мира и семь - на первенствах Европы.