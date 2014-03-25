Московская Неделя моды отметит этой весной 20-летний юбилей

Фото: m24.ru

С 29 марта по 3 апреля в Гостином Дворе пройдет Moscow Fashion Week. Одно из главных событий столичной fashion-индустрии отметит этой весной свое двадцатилетие. В рамках Недели моды пройдут показы коллекций осень-зима 2014/2015, созданных такими талантливыми российскими дизайнерами, как Маша Цигаль, Сергей Сысоев, Дарья Разумихина. Откроет весеннюю Moscow Fashion Week Валентин Юдашкин.

Участие в Неделе моды примут не только именитые кутюрье, но и молодые модельеры. Зрители смогут, в том числе, увидеть работы, представленные на Всероссийском конкурсе молодых специалистов легкой промышленности в рамках фестиваля дизайна "Точка RU-сделано в России" и коллекцию победителя Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт".

В Гостином Дворе любителей fashion ждут не только модные показы: здесь также пройдут лекции и круглые столы, а также гостям Недели моды предоставят возможность увидеть гоночный болид одной из команд "Формулы-1".

Moscow Fashion Week впервые прошла в столице в 1994 году. С тем пор с ней неизменно сотрудничают высококлассные fashion-профессионалы, а на ее подиумах проходят показы ведущих российских и мировых модельеров и домов моды. Так, свои коллекции здесь демонстрировали Versace, Roberto Cavalli, Fendi, Viviene Westwood, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Nina Ricci.

Расписание модных показов, темы семинаров и лекций деловой программы, а также полный список участников Недели моды можно найти на сайте fashion-события.

Билеты на показ Валентина Юдашкина в рамках открытия Московской Недели моды подарит своим читателям сетевое издание M24.ru. Ознакомиться с условиями акции и принять в ней участие можно на наших страничках на Facebook и ВКонтакте.