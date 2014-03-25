Московская Неделя моды отметит этой весной 20-летний юбилей

Фото: m24.ru
С 29 марта по 3 апреля в Гостином Дворе пройдет Moscow Fashion Week. Одно из главных событий столичной fashion-индустрии отметит этой весной свое двадцатилетие. В рамках Недели моды пройдут показы коллекций осень-зима 2014/2015, созданных такими талантливыми российскими дизайнерами, как Маша Цигаль, Сергей Сысоев, Дарья Разумихина. Откроет весеннюю Moscow Fashion Week Валентин Юдашкин.
Участие в Неделе моды примут не только именитые кутюрье, но и молодые модельеры. Зрители смогут, в том числе, увидеть работы, представленные на Всероссийском конкурсе молодых специалистов легкой промышленности в рамках фестиваля дизайна "Точка RU-сделано в России" и коллекцию победителя Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт".
В Гостином Дворе любителей fashion ждут не только модные показы: здесь также пройдут лекции и круглые столы, а также гостям Недели моды предоставят возможность увидеть гоночный болид одной из команд "Формулы-1".
Расписание модных показов, темы семинаров и лекций деловой программы, а также полный список участников Недели моды можно найти на сайте fashion-события.
