На Ваганьковском кладбище проведут экскурсию о праведниках

На Ваганьковском кладбище впервые проведут экскурсию под названием "Московские праведники Ваганьково", сообщает ТАСС со ссылкой на приход храма Воскресения Словущего. Бесплатная прогулка пройдет 2 августа в день памяти протоиерея Валентина Амфитеатрова (1836-1908).

Любой желающий сможет ознакомиться с местами захоронений известных людей, почитающихся православными как праведники. "Участников экскурсии познакомят с жизнью известных москвичей, которые покоятся на Ваганьковском кладбище, – тех, кто сегодня почитаем многими верующими как праведники, но еще не причислен к лику святых", – рассказали в храме.

Протоиерей Валентин Амфитеатров является одним из самых почитаемых праведников, среди покоящихся на Ваганьково. Каждый год 2 августа к его могиле приходят сотни православных верующих. При жизни он объединил вокруг себя множество людей, сформировавших многочисленную общину.