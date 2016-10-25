Легенды и мифы Ваганьковского кладбища расскажут на экскурсии

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Узнать все о Ваганьковском кладбище и о тех, кто на нем захоронен, смогут участники бесплатной экскурсии, которая состоится 26 октября. Об этом сообщается на сайте проекта "Гуляем по Москве".

Вместе с гидом Алексеем Томасом-Мартом пришедшие на прогулку увидят захоронения знаменитостей, выдающиеся скульптурные памятники. В частности, участникам расскажут, для чего автор надгробия Высоцкому хотел отпилить фигуре голову, к кому воры приходят просить удачи, почему Андрей Миронов похоронен далеко от центра погоста и что такое "ваганьковский братский уголок".

Также экскурсовод расскажет о самом дорогом и самом дешевом захоронениях.

Прогулка бесплатная, необходима регистрация.