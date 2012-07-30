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30 июля 2012, 19:18

День ВДВ впервые будут праздновать на ВВЦ

ВВЦ праздничные мероприятия День ВДВ

ИТАР-ТАСС

В этом году праздничные мероприятия 2 августа, посвященные Дню Воздушно-десантных войск, пройдут на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ), сообщил РБК заместитель командующего ВДВ Роман Кутузов.

Председатель Союза десантников России Валерий Востротин пояснил, что новое место публичнее, чем парк Горького, "более всероссийское".

Р. Кутузов сообщил, что мероприятия, приуроченные ко Дню основания ВДВ стартовали ещё 27 июля открытием нескольких памятников в Смоленской области.

Непосредственно в День ВДВ праздничные мероприятия начнутся в столице возложением цветов на Суворовской площади и на кладбищах. Затем мероприятия продолжатся на Красной Площади, а во второй половине дня основным местом массовых гуляний станет ВВЦ. По прогнозам Р. Кутузова, в торжествах примут участие более 1,5 млн человек.

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