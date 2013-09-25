Радио на ВВЦ перешло на цифровой формат

ВВЦ. Фото: ИТАР-ТАСС

Радио ВВЦ - единственное выставочное проводное радио бывшего Советского Союза - обрело вторую жизнь. Теперь радиокомплекс перешел на цифровой формат, сообщает пресс-служба ВВЦ.

Обновление устаревшего оборудования радио ВВЦ началось в 2005 году. Тогда раритетные ламповые радиоусилители были подключены к современным цифровым средствам воспроизведения, монтажа и формирования программ радиовещания. Полная модернизация радиосети стартовала в 2011 году с подачи нового руководства выставочного центра.

Сейчас площадь покрытия звуковым сигналом составляет около 480 тысяч квадратных метров и занимает более половины заасфальтированной пешеходной территории Всероссийского выставочного центра. В настоящее время радио ВВЦ является единственным в Москве, которое может вещать в стереофоническом режиме на такой площади.

"Качество и силу звуку придает 21 усилитель общей мощностью около 20 киловатт, а голос ВВЦ транслируют 300 динамиков и громкоговорителей. Система озвучивания позволяет воспроизводить срочные объявления диспетчера как на отдельно выбранной зоне, так и полностью на всей площади", - говорится в сообщении.

Песни в исполнении Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Александра Вертинского и других легендарных советских исполнителей радио ежедневно транслирует с 9.00 до 11.00. До 13.00 на радио ВВЦ играет классическая музыка, а до 19.00 посетителей выставочного комплекса радуют зарубежные хиты последних тридцати лет. По вечерам там транслируются джазовые композиции.