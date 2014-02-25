Форма поиска по сайту

25 февраля 2014, 11:27

ЗАГС на ВВЦ начал принимать заявления от будущих молодоженов

Дворец бракосочетания на ВВЦ начал принимать заявления

Молодожены Москвы с 25 февраля могут подать заявления на регистрацию брака во Дворец бракосочетания на ВВЦ, сообщает пресс-служба столичного управления записи актов гражданского состояния.

"После церемонии бракосочетания молодые супруги с гостями могут совершить традиционную свадебную прогулку по тенистым аллеям и скверам, провести первую семейную фото-сессию у знаменитых фонтанов и скульптур, прокатиться в карете, ретро-автомобиле и в свадебном поезде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проезд свадебного кортежа на территорию ВВЦ, аккредитация фотографов, а также музыкальное сопровождение церемонии бракосочетания осуществляется на платной основе. Все услуги можно обсудить с администрацией вдень подачи заявления на регистрацию брака.

Дворец бракосочетания разместился в павильоне "Колхозный клуб" на Архитектурной аллее, построенном в тридцатых годах прошлого века. Любопытно, что во время Великой Отечественной войны в здании работала школа разведчиков.

Ранее для москвичей также открылся ЗАГС в Коломенском, расположенный во дворце царя Алексея Михайловича. Администрация предлагает молодоженам провести торжественную церемонию в атмосфере убранства XIX века.

