Кинотеатр под открытым небом открывается на ВВЦ

Сегодня на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) открывается летний кинозал под открытым небом.

Теперь у москвичей и гостей столицы появится возможность посмотреть любимые фильмы на 16-тиметровом экране, любуясь звездным небом в одном из красивейших мест Москвы, говорится на сайте комплекса. Импровизированный зрительный зал на 200 человек расположился около павильона №2, рядом с фонтаном "Дружба народов".

В рамках открытия проекта пройдет творческий вечер братьев Торсуевых - исполнителей главных ролей в знаменитом советском фильме "Приключения Электроника" и бесплатный показ фильма. Также в программе вечера запланированы выступления музыкальных коллективов и звезд российского кино.