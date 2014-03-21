Новый макет Москвы разместят на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый архитектурный макет города разместят на территории Всероссийского выставочного центра, заявил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. По его словам, посмотреть его смогут все желающие.

Напомним, на международной инвестиционной выставке недвижимости MIPIM-2014 была представлена часть нового макета Москвы, которая охватывает территорию Бульварного кольца.

Работу над ним планируется завершить в 2017 году: его площадь превысит отметку в 945 квадратных метров, и он станет крупнейшим в мире.

Законченная модель города фактически будет включать в себя территорию столицы начала XX века. Туда войдут земли в пределах Третьего транспортного кольца, а также территории МГУ и промзоны "ЗиЛ".

Первый макет российской столицы, выполненный из палисандра и сандала, был размещен в 1986 году в здании градостроительной выставки "Дом на Брестской". Он охватывает территорию чуть больше Садового кольца. Кроме того, макет актуализирован и до сих пор является частью выставки.

По окончании работы над новым макетом он будет размещен в том же "Доме на Брестской", в специально спроектированном зале без колонн площадью в тысячу квадратных метров.

В дополнение к нему будет создана интерактивная карта всей Москвы, включая новые территории. Она будет заложена в стеклопакет толщиной 38 миллиметров и будет подсвечиваться снизу. Сверху же на карту будут проецироваться изображения от шести проекторов, которые будут демонстрировать административное деление территории города, автомагистрали, схему метрополитена, развитие новых территорий и другие градостроительные решения.