Бесплатная школа танцев откроется 20 сентября на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС
На территории Всероссийского выставочного центра 20 сентября откроется бесплатная школа танцев. Ученики школы смогут научиться танцевать вальс и аргентинское танго.
"Аргентинское танго – это танец, который танцуют в городах по всему миру. Это богатый язык, с помощью которого люди стремятся понять друг друга и выразить себя", – отмечается в сообщении пресс-службы ВВЦ.
Уроки рассчитаны на людей всех возрастов, в том числе и старшего поколения.
Программа составлена опытным инструктором танцевальных программ Ольгой Ягоднициной.
На занятия необходимо записаться заранее. Запись ведется по телефону: +7 (909) 901-03-51.
Первый открытый урок состоится 20 сентября в 15 часов на втором этаже павильона №5 Всероссийского выставочного центра.
