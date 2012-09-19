Бесплатная школа танцев откроется 20 сентября на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Всероссийского выставочного центра 20 сентября откроется бесплатная школа танцев. Ученики школы смогут научиться танцевать вальс и аргентинское танго.

"Аргентинское танго – это танец, который танцуют в городах по всему миру. Это богатый язык, с помощью которого люди стремятся понять друг друга и выразить себя", – отмечается в сообщении пресс-службы ВВЦ.

Уроки рассчитаны на людей всех возрастов, в том числе и старшего поколения.

Программа составлена опытным инструктором танцевальных программ Ольгой Ягоднициной.

На занятия необходимо записаться заранее. Запись ведется по телефону: +7 (909) 901-03-51.

Первый открытый урок состоится 20 сентября в 15 часов на втором этаже павильона №5 Всероссийского выставочного центра.